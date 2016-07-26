Шедевры Третьяковки и английский для всех: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха днём составит —8°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Материалы по теме «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» в Красноярске Выставка знаменитых картин и не только

В 10:00 в Музее им. В. И. Сурикова открывается выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», где представлены 50 произведений из собрания Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства (0+). Вход свободный для всех желающих.

В 11:00 на площади у культурно-исторического центра (пл. Мира, 1) пройдёт городской флешмоб в честь Международного дня слепого человека. Члены Красноярской краевой организации ВОС, волонтёры и жители города выпустят в воздух 240 гелиевых шаров в поддержку мероприятий по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в Красноярске.

В 16:30 в Доме кино покажут фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» (12+). Это первый в мире полнометражный анимационный фильм, полностью нарисованный масляными красками. 115 художников со всего мира в течение года трудились над созданием этой удивительной работы. Около 65 000 картин было написано для того, чтобы оживить более 120 оригинальных работ Ван Гога и рассказать историю жизни, а также загадочной смерти одного из величайших художников 19 века.

В 19:00 пройдет бесплатная встреча клуба «Английский на Каменке» (18+). Клуб создан для людей, которые любят английский язык и хотят общаться на нём, а также для тех, кто хотел бы улучшить свои навыки в иностранном языке. Основное внимание на встречах уделяется дискуссиям, для которых ведущий подбирает наиболее актуальные, спорные, а также классические темы. Рекомендуемый уровень для занятий — это Pre-Intermediate и выше. Подробности по телефону: +7 (923) 333-97-99.