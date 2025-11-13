Девочку на переходе в Октябрьском районе сбила молодая автоледи

Полицейские нашли водителя, который сбил девочку-подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла вечером 11 ноября на бульваре Ботанический, 19/1 на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобиль ударил 13-летнюю девочку с такой силой, что она отлетела на несколько метров. Сейчас она находится в больнице и ее жизни ничего не угрожает. Свидетели происшествия рассказали, что ДТП устроил белый ВАЗ-2104, у которого не работал задний стоп-сигнал.

Полицейские проверили все светлые ВАЗы в Октябрьском районе и нашли машину, у которой были характерные повреждения. Виновником происшествия оказалась 30-летняя женщина. Свой побег с места аварии она объяснила испугом.

«Я испугалась, сама была в шоковом состоянии. Я думала, если что-то случилось с пешеходом, за мной в тот же день и приедут. Я ждала», — рассказала водитель.

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В пресс-службе отметили, что женщина за этот год два раза привлекалась к административной ответственности, причем один раз ее штрафовали за несоблюдение водителем своих обязанностей при ДТП. Стаж вождения у автоледи 6 лет, в аварию она попала, управляя чужим автомобилем.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, за оставление места ДТП автомобилистке грозит лишение права управления автомобилем на срок до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

