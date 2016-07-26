СУЭК помогла красноярским детям пройти лечение в президентском медицинском центре

9 ноября завершился юбилейный, тридцатый по счету заезд детей из шахтерских городов Сибири и Дальнего Востока в лечебные и оздоровительные учреждения Управления делами президента РФ, организованный при участии АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Медицинское обследование, необходимую помощь, консультации, корректировки диагнозов, а также рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации получили около 50 детей из семи регионов. В том числе шестеро подростков в возрасте от 8 до 15 лет из Красноярского края: трое из них — дети сотрудников предприятий СУЭК из городов Бородино, Назарово и Шарыпово, еще трое — воспитанники Красноярского детского дома № 2 имени И.А. Пономарева.

Традиционно помимо лечения и оздоровления для ребят была организована обширная экскурсионная и познавательная программа в столице России. Например, школьники из шахтерских территорий побывали в интерактивном образовательном и профориентационном центре «Кидбург», где узнали все самое интересное о мире профессий — от врача до банкира.

Совместному проекту Управления делами президента РФ и Сибирской угольной энергетической компании в этом году исполнилось 9 лет. За это время в московских и подмосковных медицинских центрах Управления делами побывало более полутора тысяч юных жителей шахтерских регионов.

Как подчеркивает заместитель генерального директора АО "СУЭК«,президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев, здоровье детей — это важнейшая ценность.

«Именно поэтому мы уже много лет поддерживаем и развиваем этот проект. Отслеживая судьбу каждого из его участников, мы видим, какие позитивные перемены происходят со здоровьем ребят. И это — самое главное!», — говорит он.

Также в рамках совместного проекта Управления делами президента РФ и угольщиков оздоровительный заезд был организован для сотрудников и ветеранов шахтерского труда. В подмосковном Центре реабилитации Управделами президента побывали 15 человек, в том числе двое — из Красноярского края: это сотрудники Березовского разреза и Бородинского погрузочно-транспортного управления СУЭК.