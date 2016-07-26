Красноярцам предлагают отметить новый год в формате интерактивного шоу

В Красноярске доступен новый формат для проведения корпоративов и встречи Нового года — интерактивные шоу-программы. Ноу-хау подойдет для всех, кто желает отметить праздник нестандартно.

Интерактивное шоу «Карнавальная ночь» организовали в эко-парке «Адмирал». Программа адаптирована и под корпоративных гостей, и для тех, кто хочет необычного торжества под бой курантов.

«Нам захотелось организовать для наших гостей необычный праздник, чтобы каждый был вовлечен в действо. Мы специально пригласили профессиональных актеров, танцоров и даже фокусника, чтобы создать вечеринку в стиле легендарного фильма „Карнавальная ночь“. Гости не смогут остаться равнодушными, наблюдая за любовными переживаниями Леночки и Гриши, а товарищ Огурцов непременно проследит за тем, чтобы все подготовились к празднику», — рассказали организаторы.

По словам сотрудников эко-парка «Адмирал», гости уже активно бронируют даты.

«Программа будет проводиться в ресторане на 220 посадочных мест, поэтому мы принимаем заявки даже от небольших компаний, которые в этот вечер объединяются с другими гостями и вместе проводят свой корпоратив. Причем, людям нравится такой формат некоего общего капустника», — отметили в эко-парке.

Весь праздник для гостей будет играть живая музыка.

С подробностями новогодней программы вы можете ознакомиться на сайте 24admiral.ru или позвонить по телефону 8(391)205-00-80.