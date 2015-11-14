Красноярцам рассказали, как выбрать качественный творог

Краевые производители поделились, какие признаки отличают качественный и натуральный творог. При выборе продукта стоит обращать внимание на состав, срок годности, упаковку. Об основных признаках качества рассказали представители торговой марки «Село родное».

У производителя ТМ «Село Родное» в Сухобузимском районе дойное стадо составляет более двух тысяч голов, что позволяет изготавливать творог исключительно из свежего молока.

У продукта небольшой срок годности — всего 5 суток. Творог привозят в магазины Красноярска сразу после изготовления, таким образом сохраняя свежесть.

Производитель из Минусинска изготавливает творог марки «Село Родное» на современном европейском оборудовании. Продукт помещают в специальную упаковку, которая позволяет сохранить натуральность и все полезные свойства. Воздух, находящийся внутри упаковки, замещен специальной защитной атмосферой с низким содержанием кислорода, что предотвращает окисление и порчу. Благодаря такой упаковке натуральный творог хранится до 30 дней. Таким удобно запастись впрок.

Творог «Село Родное» можно приобрести в супермаркетах «Командор» и «Красный яр», а также в гипермаркетах «Аллея». Также скоро на прилавках появится новинка — сырки с ванилином, курагой и изюмом «Село Родное».