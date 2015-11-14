Красноярцам рассказали, как выбрать качественный творог

Краевые производители поделились, какие признаки отличают качественный и натуральный творог. При выборе продукта стоит обращать внимание на состав, срок годности, упаковку. Об основных признаках качества рассказали представители торговой марки «Село родное».
У производителя ТМ «Село Родное» в Сухобузимском районе дойное стадо составляет более двух тысяч голов, что позволяет изготавливать творог исключительно из свежего молока.
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У продукта небольшой срок годности — всего 5 суток. Творог привозят в магазины Красноярска сразу после изготовления, таким образом сохраняя свежесть.
Производитель из Минусинска изготавливает творог марки «Село Родное» на современном европейском оборудовании. Продукт помещают в специальную упаковку, которая позволяет сохранить натуральность и все полезные свойства. Воздух, находящийся внутри упаковки, замещен специальной защитной атмосферой с низким содержанием кислорода, что предотвращает окисление и порчу. Благодаря такой упаковке натуральный творог хранится до 30 дней. Таким удобно запастись впрок.
Творог «Село Родное» можно приобрести в супермаркетах «Командор» и «Красный яр», а также в гипермаркетах «Аллея». Также скоро на прилавках появится новинка — сырки с ванилином, курагой и изюмом «Село Родное».
«Прежде всего на качество творога указывает его состав. Натуральный творог изготовляется только из молока и закваски, без каких-либо добавок, — рассказали специалисты торговой марки „Село Родное“. — Также можно обращать внимание на срок годности. Если он небольшой, то и продукт, конечно, свежий. Но срок годности — не главный показатель натуральности. Технологии не стоят на месте, и сейчас есть способ сохранять натуральный творог дольше. Но для этого он обязательно должен быть помещен в специальную упаковку — флоупак. Так что в первую очередь проверяйте состав».
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