Дайджест Newslab.ru: Рабы в школах и тренер-скандалист

Красноярцам представили онлайн-карту отключений тепла, света и воды. По поручению главы города Сергея Ерёмина, в департаменте разработан план поэтапного повышения эффективности работы с жителями города. Самая первая мера — реорганизация интернет-страницы диспетчерской службы 005. Смотрите, что у них получилось.

«В обычной школе Красноярска были свои солдаты и рабы»: откровения детского психолога Современных подростков модно называть «потерянным поколением» — их трудно понять, разговорить, да что там — просто оторвать от экранов смартфонов. О проблемах своих детей родители сегодня узнают из подсмотренной «лички» или секретных школьных чатов. Как правильно говорить с ними о жизни и смерти, и как уберечь от террора в школе (буллинга) — нам помог разобраться детский кризисный психолог Дмитрий Юрков.

«Летим подальше!»: 6 лучших вариантов осеннего и зимнего отдыха Неожиданно выпавшая неделя отпуска, запланированный отдых в ноябре-декабре, предстоящие новогодние каникулы — у вас есть куча поводов не сидеть дома, а отправиться в путешествие. Мы выяснили, куда чаще всего улетают отдыхать красноярцы, сколько стоят билеты и готовы поделиться полезными советами по каждому направлению.

За таблеткой в телефон: тест-драйв приложения LekVapteke. Телефон мы используем как палочку-выручалочку — для заказа еды, поиска товаров по оптимальным ценам, необходимых покупок и др. В сезон простуд и походов по аптекам корреспондент Newslab.ru решил протестировать приложение для поиска медикаментов LekVapteke, чтобы понять, может ли подобный сервис помочь сэкономить время и деньги заболевших?

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