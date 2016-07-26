Горькие слезы и «Уроки французского»: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске во вторник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха днём составит —7°C. Северный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

В 11:00 и. о. председателя Правительства края Виктор Томенко проведет заседание Правительства Красноярского края, где обсудят итоги социально-экономического развития Красноярского края за 9 месяцев, а также отчитаются об исполнении краевого бюджета за этот период. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В кинотеатре Мечта покажут фильм «Уроки французского» 1978 года (0+). Начало сеанса в 15:00.

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На стадионе «Локомотив» пройдет хоккейный матч в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги (0+). На льду встретятся команды клубов «Енисей» и «Сибсельмаш». Начало в 19:00.

В ТЮЗ покажут спектакль «Горькие слёзы Петры фон Кант» (16+). История посвящена женщине, которая переживает сожаление и тоску по поводу незадавшейся личной жизни. Начало в 19:00.