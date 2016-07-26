В СФУ пройдёт «2хЛекторий» о достижениях в области неврологии

17 ноября в рамках осеннего регионального тура просветительского фонда «Эволюция» впервые в Красноярске пройдет «2хЛекторий» о достижениях в области неврологии. Мероприятие состоится в Сибирском федеральном университете.

Лекцию «Можно ли жить без мозга — самые интересные пациенты в неврологии» прочитает Алексей Паевский — научный журналист, основатель и главный редактор портала Neuronovosti.ru, научный редактор портала Indicator.ru, автор нескольких тысяч научно-популярных статей и новостных заметок практически во всех научно-популярных изданиях страны, автор блога истории медицины.

Лекцию «Нейропрорывы 2017 года» представит Анна Хоружая — медицинский журналист, врач-ординатор Научного центра неврологии, сооснователь, выпускающий редактор и заместитель главного редактора портала Neuronovosti.ru, корреспондент медицинского издательства АБВ-пресс, автор статей в журналах «Популярная механика», «Химия и жизнь», «Вокруг света», «Кот Шрёдингера», газете «Новости неврологии», соавтор блога истории медицины.

Мероприятие состоится 17 ноября в 15:00, в Библиотеке СФУ (пр. Свободный, 79/10, аудитория Б1-01). На «2хЛекторий» приглашаются все желающие, предварительно требуется регистрация.

Просветительский фонд «Эволюция» создан в 2015 году с целью популяризации науки, научного мировоззрения и рационального мышления в России. Фонд занимается развитием собственных некоммерческих просветительских проектов и поддержкой уже существующих инициатив.