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На проспекте Свободный «забыли» коробку с фейерверками
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На проспекте Свободный «забыли» коробку с фейерверками

16 ноября 10:00
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Рядом с ТЦ «Торговый квартал» на ул. Телевизорной появилась огромная коробка с фейерверками — так выглядит новый магазин качественных фейерверков «Бабах», который реконструировали к новогоднему сезону.

«У нас есть две концепции для наших магазинов. Один вариант — это открытая или разорванная картонная коробка с фейерверками, другой — деревянный ящик. Идея коробки родилась из детских фантазий — все дети любят строить домики из коробок, а в каждом взрослом живет ребенок. Наши магазины привлекают внимание», — рассказали в магазине качественных фейерверков «Бабах».

Магазин на ул. Телевизорной реконструировали не только снаружи, но и внутри. Прилавки заменили на удобные витрины, на которых разместили пиротехнику, поэтому посетители могут самостоятельно знакомиться с ассортиментом магазина.

Вид с центрального входа.
Фото: магазин «Бабах»
Новый магазин похож на огромную коробку с надорванным краем.
Фото: магазин «Бабах»
В соответствии с законодательством, покупатели не должны иметь свободного доступа к фейерверкам, поэтому пиротехника убрана за стекло. Это не мешает гостям магазина сделать самостоятельный выбор или обратиться к консультантам.
Фото: магазин «Бабах»
Кроме пиротехники, в магазинах «Бабах» можно купить воздушные шары.
Фото: магазин «Бабах»

Приобрести качественную пиротехнику к новогодним праздникам и важным событиям горожане могут по адресам:

— ул. 9 Мая, 79/2 (Парковка ТК DOMMER);

— ул. Семафорная, 261г/2 (напротив «Посуда Центра»);

— ул. Телевизорная, 1 стр. 2 (перекресток пр. Свободный и ул. Телевизорная);

Подробная информация на сайте: babah24.ru.

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