На проспекте Свободный «забыли» коробку с фейерверками

Рядом с ТЦ «Торговый квартал» на ул. Телевизорной появилась огромная коробка с фейерверками — так выглядит новый магазин качественных фейерверков «Бабах», который реконструировали к новогоднему сезону.

«У нас есть две концепции для наших магазинов. Один вариант — это открытая или разорванная картонная коробка с фейерверками, другой — деревянный ящик. Идея коробки родилась из детских фантазий — все дети любят строить домики из коробок, а в каждом взрослом живет ребенок. Наши магазины привлекают внимание», — рассказали в магазине качественных фейерверков «Бабах».

Магазин на ул. Телевизорной реконструировали не только снаружи, но и внутри. Прилавки заменили на удобные витрины, на которых разместили пиротехнику, поэтому посетители могут самостоятельно знакомиться с ассортиментом магазина.

Приобрести качественную пиротехнику к новогодним праздникам и важным событиям горожане могут по адресам:



— ул. 9 Мая, 79/2 (Парковка ТК DOMMER);



— ул. Семафорная, 261г/2 (напротив «Посуда Центра»);



— ул. Телевизорная, 1 стр. 2 (перекресток пр. Свободный и ул. Телевизорная);

Подробная информация на сайте: babah24.ru.