Красноярцев ждет самая холодная ночь с начала осени

В Красноярск на два дня пришли серьезные морозы — по уточненным данным синоптиков, впервые с начала осени в столице края ожидаются 20-градусные морозы.

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Сегодня ветер будет дуть с северо-запада, он и принесет в город похолодание. В среду и четверг днем уличные градусники будут показывать до −12.. −13 °C. Если минувшей ночью температура опускалась до −16.. −17 °C, то в ночь на четверг похолодает до −19.. −21°C.

Такие сильные морозы задержатся в городе ненадолго — в ночь на пятницу ожидается до −15 °C. Днем в последний рабочий день ветер подует с юга, а градусники покажут уже −5 °C. Согласно предварительным данным синоптиков, на выходных в Красноярске потеплеет еще на пару градусов.

Напомним, с 14 по 16 ноября в столице края действует режим «черного неба».