Пешеходные дорожки в красноярских дворах подсыпают антигололёдной смесью

С наступлением минусовых температур и после выпадения осадков сотрудники «Жилфонда» начали очищать пешеходные дорожки во дворах от снега и подсыпать их антигололёдной смесью. Для обработки дворов компания заготовила 103 куб. м. песчано-соляной смеси.

Еще до наступления холодов в Городской управляющей компании была проведена проверка оснащения инвентарём, необходимым для качественного содержания домов в зимних условиях. Специалисты, ответственные за порядок во дворах, прошли инструктаж по работе в климатических условиях межсезонья.

«Режим работы в зимних условиях предполагает усиление контроля за содержанием придомовой территории и домов. Сотрудники „Жилфонда“ проводят осмотр МКД и придомовых территорий, чтобы выявить возможные недостатки в тепловом контуре дома и при необходимости оперативно их устранить, чтобы не допустить выхолаживания помещений», — отметил Константин Бородин, технический директор ГУК «Жилфонд».

Номера телефонов отделов технического надзора за состоянием жилищного фонда:

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