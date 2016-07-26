Пешеходные дорожки в красноярских дворах подсыпают антигололёдной смесью

С наступлением минусовых температур и после выпадения осадков сотрудники «Жилфонда» начали очищать пешеходные дорожки во дворах от снега и подсыпать их антигололёдной смесью. Для обработки дворов компания заготовила 103 куб. м. песчано-соляной смеси.
Еще до наступления холодов в Городской управляющей компании была проведена проверка оснащения инвентарём, необходимым для качественного содержания домов в зимних условиях. Специалисты, ответственные за порядок во дворах, прошли инструктаж по работе в климатических условиях межсезонья.
«Режим работы в зимних условиях предполагает усиление контроля за содержанием придомовой территории и домов. Сотрудники „Жилфонда“ проводят осмотр МКД и придомовых территорий, чтобы выявить возможные недостатки в тепловом контуре дома и при необходимости оперативно их устранить, чтобы не допустить выхолаживания помещений», — отметил Константин Бородин, технический директор ГУК «Жилфонд».
Номера телефонов отделов технического надзора за состоянием жилищного фонда:
- Железнодорожный и Центральный районы: (391) 273-08-49;
- Ленинский район: (391) 273-00-44, 273-00-57, 273-00-55;
- Кировский район: (391) 275-17-46, 275-17-47;
- Свердловский район: (391) 261-03-55;
- Советский район: (391) 274-89-16;
- Октябрьский район: (391) 247-98-57, 245-85-50.