Красноярску готовят план по обновлению

В ближайшее время у Красноярска появится четкий план по обновлению городской среды. Об этом сегодня сообщил врио губернатора региона Александр Усс.

Сегодня в правительстве Красноярского края прошло совещание под председательством полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло. Главным вопросом мероприятия стала подготовка к проведению Универсиады 2019 года.

Помимо строительства объектов, на совещании подробно обсудили внешний облик краевой столицы. Александр Усс общаясь с журналистами отметил, что в Красноярске необходимо выполнить большой объем работ.

«Город должен выглядеть по-настоящему, интереснее и претендовать на город-столицу Универсиады в самом высоком смысле этого слова, потому что времени у нас осталось практически ноль — одно лето. Вопросы, которые нам еще предстоит решать, — самые разные: павильоны, реклама, элементарная грязь на улице и множество строительных проблем», — подчеркнул врио губернатора.

Он также сообщил, что в ближайшее время мэр города Сергей Ерёмин должен представить план мероприятий по благоустройству и приведению в порядок Красноярска.

«Глава города нам пообещал буквально через две недели представить обновленный план того, что будет происходить с городом в ближайший год. Для этого был проведен очень стремительный аудит городской среды, в том числе и с привлечением специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы уже в зимний период начнем делать то, что можно сделать», — сообщил Усс.

«При этом, хочу подчеркнуть одну очень важную вещь. Знаете, есть английская поговорка: „В городе будет только тогда чисто, когда каждый будет мести улицу у своего порога“. Поэтому нам надо будет настраиваться на то, что в эту работу должны включиться все красноярцы: власть, предприниматели, обычные люди. Нам надо будет всем потрудиться», — добавил он.