На улице Ады Лебедевой ночью отремонтируют сети

Сегодня ночью «КрасКом» начнет ремонт сетей на улице Ады Лебедевой в Красноярске. На участке проведения работ введут ограничение движения.

Так, 15 ноября с 22:00 до 8:00 16 ноября будет ограничено движение транспорта по ул. Ады Лебедевой в районе дома № 98.

В «КрасКоме» также пояснили, что в течение дня приступить к земляным работам мешали припаркованные автомобили и плотный поток машин. Для предотвращения выхода воды на проезжую часть приостановлена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Ады Лебедевой, 91, 98, 100, 102, 104, 106 и 108.

В 19.00 будет организован подвоз холодной воды к жилому дому ул. Ады Лебедевой, 91.

Получить дополнительную информацию жители могут в Центральной диспетчерской службе «КрасКом» по телефону: (391) 211-39-63.

После завершения работ спецтехника почистить проезжую часть.