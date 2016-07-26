Дайджест Newslab.ru: Где деньги, депутаты?

Как выяснилось, депутаты горсовета Красноярска незаконно расходовали бюджет на свои нужды. Такое решение принял Красноярский краевой суд. Почитайте, насколько всё плохо.

«В авиации кризис — летают даже по купленным правам»: истории красноярского пилота Пилот — эта профессия входит в десятку самых высокооплачиваемых в стране и заставляет быстрее стучать сердечки мечтательных барышень. Отправной точкой авиации принято считать полет братьев Райт 1903 года, но и сегодня воздухоплавателям есть о чем рассказать простым смертным. На условиях анонимности поговорили с пилотом гражданской авиации — почитайте, что он думает о внутренней кухне своей профессии.

«Даже анатомию изучали без учебников»: как в Красноярске готовили первых врачей. Высшее медицинское образование в Красноярске ведет свою историю со времен Великой Отечественной войны. В сжатые сроки был создан мединститут только с одним факультетом — лечебным. Здесь готовили специалистов в помощь фронту. После войны ещё долго лечфак оставался единственным, и именно он стал основой для создания одного из ведущих медицинских вузов России. Рассказываем кто и как учил первых студентов в тяжелейшие для страны годы в исторических и современных фотографиях.

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