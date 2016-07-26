Ярмарка вакансий и подготовка катков: четверг в Красноярске 

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в четверг.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг в Красноярске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём составит –14°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В 11:00 в выставочно-деловом центре «MixMax» начнется городская ярмарка вакансий. К участию приглашены около 80 работодателей.

В Доме кино покажут драму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (18+). Картина расскажет о 27-летнем Витьке Чесноке, парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от «мешающих» ему жить жены и сына. Начало сеанса в 11:00.

В 13:00 заместитель главы города Сергей Кочан проверит, как идет подготовка хоккейных коробок к зимнему сезону. Этой зимой в Красноярске зальют 88 дворовых катков. Традиционно на большинстве площадок будут работать инструкторы по месту жительства. Тренеры обучат всех желающих катанию на коньках, игре в хоккей и зимний футбол.

В Музыкальном театре покажут мюзикл «Голубая камея» (16+). Постановка погрузит зрителей в «золотой век» истории Российского государства. Начало в 19:00.

В Гранд холл Сибирь пройдет концерт Александра Малинина (6+). Начало в 19:00.