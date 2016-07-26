Молодого красноярца осудили за хакерскую атаку на серверы башкирских чиновников

Суд признал 30-летнего жителя Красноярска виновным в использовании и распространении вредоносных компьютерных программ и приговорил к 2 годам ограничения свободы. Приговор огласили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Установлено, что молодой человек «тщательно изучал хакерские программы» и установил на свой компьютер файлы вредоносных программ, предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. «С помощью данных программ он осуществил компьютерное хакерское воздействие на IP-адреса серверов государственных органов республики Башкортостан. Данный факт был сразу же зафиксирован и воздействие нейтрализовано», — пояснили в прокуратуре.

На суде красноярец не признал свою вину, но собранные доказательства говорили об обратном — мужчину уличили в использовании и распространении вредоносных программ, которые не могут быть установлены в скрытом от пользователя режиме.

Теперь в течение двух лет мужчину ждут ряд обязанностей и запретов, которые исполняются без его изоляции от общества. Отметим, это не самый строгий приговор за совершенное им преступление. Максимальное наказание, которое ему грозило, — до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.