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Полиции Свердловского района Красноярска поменяли начальника
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Полиции Свердловского района Красноярска поменяли начальника

16 ноября 14:14
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Начальником красноярского отдела полиции № 6 ( ул. 60 лет Октября, 73) назначен 48-летний подполковник полиции Андрей Пахомов. Соответствующий приказ начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий подписал еще 10 ноября, но СМИ о назначении сообщили только сегодня.

Предыдущего начальника этого отдела полиции — 47-летнего полковника Сергея Прокопишко — ранее назначили заместителем начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Красноярское».

Причины таких кадровых решений в полиции не поясняют.

Андрей Пахомов — новый начальник отдела полиции № 6
Фото: красноярск.24.мвд.рф
Сергей Прокопишко — предыдущий руководитель этого отдела полиции
Фото: красноярск.24.мвд.рф

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Отметим, новый начальник отдела полиции Свердловского района Андрей Пахомов является уроженцем Красноярска. Работать в органах внутренних дел он начал в 1990 году с должности милиционера роты патрульно-постовой службы милиции ОВД Кировского района. С декабря 2014 года он занимал должность заместителя начальника красноярского отдела полиции № 7 (Железнодорожный район).

Речицкий Александр Георгиевич
Речицкий Александр Георгиевич
Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю

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