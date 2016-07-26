Полиции Свердловского района Красноярска поменяли начальника

Начальником красноярского отдела полиции № 6 ( ул. 60 лет Октября, 73) назначен 48-летний подполковник полиции Андрей Пахомов. Соответствующий приказ начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий подписал еще 10 ноября, но СМИ о назначении сообщили только сегодня.

Предыдущего начальника этого отдела полиции — 47-летнего полковника Сергея Прокопишко — ранее назначили заместителем начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Красноярское».

Причины таких кадровых решений в полиции не поясняют.

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Отметим, новый начальник отдела полиции Свердловского района Андрей Пахомов является уроженцем Красноярска. Работать в органах внутренних дел он начал в 1990 году с должности милиционера роты патрульно-постовой службы милиции ОВД Кировского района. С декабря 2014 года он занимал должность заместителя начальника красноярского отдела полиции № 7 (Железнодорожный район).