В Красноярске по торговым центрам ищут пропавшую девочку-подростка

В Свердловском районе Красноярска пропала 14-летняя девочка. Волонтеры просят помощи в ее поисках.

В воскресенье, 12 ноября, 14-летняя девочка ушла из своей квартиры на ул. Судостроительная и до сих пор обратно не пришла. Родственники рассказали представителям общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск», что подросток может находиться в районе торгового центра «Енисей» (ул. 60 лет Октября, 48). К поискам девочки уже подключили полицейских.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить информацию по телефонам: (391) 269-29-17 в полицию, либо 8-950-996-60-66 волонтерам.



Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: