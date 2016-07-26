Дайджест Newslab.ru: Орден для Толоконского

Всё, что было — было не зря. Путин наградил экс-губернатора Красноярского края Виктора Толоконского орденом Александра Невского. Поздравляем Виктора Александровича и включаем для него праздничную песню от лица всей редакции!

На кого учиться, чтобы работать по специальности? 15 ноября в ДК «Кировский» прошло родительское собрание. Более 300 родителей и школьников собрались, чтобы узнать больше о предстоящем ЭГЭ и выборе будущей профессии. В рамках акции «Краевое родительское собрание» перед аудиторией выступили специалисты Центра занятости населения Красноярска.

Ресторан «Саяны Royal»: пристань загулявшего поэта Если вам пришлось оказаться голодным в сердце правого берега, хочешь-не хочешь, а придется искать место, где столоваться (не бежать же за туго скрученной шавермой в первый павильон). Если серьезно, здесь есть места, предлагающие еду за недорого и нуждающиеся в тщательной проверке на профпригодность. Что ж, скрестив пальцы, Маша Русскова отправилась в ночной клуб «Саяны Royal», который в обычное время работает в формате ресторана.

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