Мошенник купил землю под Красноярском за 15 % от ее стоимости

Генеральная прокуратура раскрыла многомиллионное мошенничество с землей под Красноярском и добилась возвращения участка в собственность муниципалитета.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, житель Красноярского края обратился в Солонцовский сельсовет Емельяновского района с просьбой предоставить ему в аренду земельный участок. Получив его, злоумышленник решил приватизировать землю. Он знал, что Земельный кодекс РФ дает исключительное право на покупку земли собственникам зданий и сооружений, расположенных на участках. Поэтому мужчина оформил право собственности на стоящую там трансформаторную подстанцию.

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В прокуратуре пояснили, что станция объектом недвижимости не является, но гражданин обратился в администрацию Солонцовского сельсовета с просьбой передать ему участок за 15 % от его кадастровой стоимости и получил согласие. Землю он приобрел за 807 тыс. рублей, хотя в действительности она стоила больше 5 млн рублей.

Прокуратура через суд добилась признания решения сельсовета о передаче земли незаконным и прекращении права собственности мужчины на спорный участок. По результатам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.