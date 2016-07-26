Экскурсия на фабрику игрушек и криминальная комедия: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в пятницу.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу в Красноярске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём составит —6°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В 12:50 красноярцев приглашают в Дом кино посмотреть фильм о жизни великого художника «Ван Гог. С любовью, Винсент» (12+). Это первый в мире полнометражный анимационный фильм, полностью нарисованный масляными красками. 115 художников со всего мира в течение года трудились над созданием этой работы.

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В 14:30 красноярцев приглашают посетить экскурсию на фабрику новогодних игрушек «Как рождается праздник» (6+). Сбор у музея «Мемориал Победы». Регистрация участников по телефону 271-08-08.

В Доме актёра покажут криминальную комедию «Аграфена-шоу» (18+). Зрителей ждут занимательные любовные приключения героев, дьявольское хитросплетение судеб, запутанная паутина интриг и коварное отмщение за обиду. Начало спектакля в 19:00.

В Филармонии пройдет концерт концерт музыканта Сергея Малова (6+). В концерте маэстро выступит в двух амплуа: как дирижёр за пультом Красноярского камерного оркестра и как солист-скрипач. Начало в 19:00.