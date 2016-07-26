В Октябрьском районе в гараже задохнулся подросток с подругой

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти двух подростков в гараже Октябрьского района Красноярска.

Как рассказали в краевом следственном управлении Следственного комитета РФ, 16-летний мальчик вчера вечером взял у своего отца ключи от гаража и машины, чтобы провести там время со своей 15-летней подругой. Подростки употребляли спиртные напитки, а для обогрева помещения завели двигатель автомобиля.

После полуночи их нашли в гараже мертвыми.

«Причиной смерти подростков могло стать отравление выхлопными газами работающего автомобиля», — рассказали в управлении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.