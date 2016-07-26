Дайджест Newslab.ru: Мошенники в филармонии

Ну всё. Против директора филармонии завели два уголовных дела. Юлию Кулакову подозревают в мошенничестве при организации концертов. Как рассказали в ФСБ, 30 октября она написала явку с повинной. Интересно, что и.о. министра культуры края Елена Мироненко и адвокат Кулаковой пытались опровергнуть это.

«Как крепятся рёбра, помогла запомнить первая двойка»: выпускники КрасГМУ о годах учебы Красноярский медицинский институт (ныне университет) воспитал в своих стенах не одну тысячу выдающихся специалистов, но любой медик когда-то был студентом, который волновался перед экзаменами, боялся совершить ошибку, попадал в неловкие ситуации. В этом году КрасГМУ отмечает своё 75-летие. К этой дате мы продолжаем серию воспоминаний выпускников вуза, успешных врачей, известных в Красноярске и далеко за его пределами.

«Ради визы мы открыли в Праге фирму»: как Лена в Чехию переезжала Newslab.ru продолжает искать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Елена Николаева в начале 2000-х открыла свою фирму в Чехии и работала в Праге сначала дизайнером, потом маркетологом. Возможно, её история поможет вам правильно оценить свои силы и понять — способны ли вы на такое?

Грандиозная стройка: что происходит с объектами Зимней универсиады-2019. Строительство объектов, напрямую связанных с Зимней универсиадой-2019, на финишной прямой — некоторые из них уже почти готовы, остальные завершат в будущем году. Мы готовы рассказать подробнее о пяти объектах Студенческих игр в разных районах города, показать фотографии и поведать, что будет с каждым из них, когда соревнования останутся позади.

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