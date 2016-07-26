День рождения Деда Мороза, блокчейн и «Африканские сказки»: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха днём в субботу составит –1°C, а в воскресенье 0°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

Суббота, 18 ноября:

В Роевом ручье пройдет праздник в честь дня рождения Деда Мороза (0+). Свою работу в парке начнет традиционный «Почтариум». В зимней избушке, где любит отдыхать Дед Мороз ребята смогут на официальном бланке написать письмо новогоднему волшебнику и принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних сувениров и игрушек. Начало праздника в 11:00.

В 12:00 начнется бесплатная экскурсия с посещением музея геологии ГЕОС «Красноярское золото» (12+). Экскурсовод расскажет о красноярских золотопромышленниках и их благих делах, а также о том, как добывается золото сейчас. Сбор около «Центра путешественников». Регистрация участников по телефону 271-08-08.

В 17:00 красноярцев приглашают на концерт Красноярского духового оркестра «Легенды киномузыки» (6+). В программе прозвучат мелодии из любимых фильмов: «Весна на Заречной улице», «Девчата», «Жестокий романс», «Бриллиантовая рука», «Оттепель», «Джеймс Бонд», «В джазе только девушки» и др. Место действия: ГорДК.

Материалы по теме Биткоин: что это и для чего он нужен? Выяснили, зачем криптовалюта обычным людям

На Футбол-арене «Енисей» пройдет матч первенства России по футболу между клубами «Енисей» и «Спартак-2» (6+). Начало в 17:00.

В 18:00 в ИТ-Центре пройдет встреча, посвященная технологии блокчейн (18+). Мероприятие для тех, кто заинтересован в том, чтобы попробовать лучше разобраться в том, что это такое и как его добывать. Регистрация участников здесь.

Воскресенье, 19 ноября:

В 10:00 красноярцев приглашают в поход на Торгашинский хребет (12+). Обязательно: правильная одежда, удобная обувь на нескользкой подошве, горячий чай/кофе, перекус. Сбор остановке «60 лет Октября». Регистрация участников здесь.

В 12:00 юных красноярцев приглашают в Юдинку на интерактивное занятие «Жили-были солдаты» (10+). Занятие посвящено особенностям быта русской армии 19 века: от прибытия новобранца в казарму и солдатского рациона до умения правильно носить военный ранец и обслуживать артиллерийское орудие. Предварительная запись по телефону 221-14-44.

Литературный музей имени В. П. Астафьева приглашает родителей с детьми на «Африканские сказки» (4+). В программе: чтение сказок, рисование иллюстраций к ним под руководством художника, показ мультфильма и тд. Начало в 12:00.

В молодежной библиотеке на Щорса пройдет занятие клуба любителей английского языка (12+). Тема вечера: разговорный английский в в экстренных ситуациях. Сбор в 16:00.

В Гранд холл Сибирь вместе с оркестром даст концерт Петр Дранга (6+). Начало в 19:00.