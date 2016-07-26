Хор Сретенского монастыря и «Правда» на крыше: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в понедельник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в Красноярске ожидается облачность и небольшой снег. Температура воздуха днём составит —4°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

В 19:00 на Каменке пройдет встреча клуба любителей английского языка (18+). Основное внимание на встречах уделяется дискуссиям, для которых ведущий подбирает наиболее актуальные, спорные, а также классические темы. Подробности по телефону +7 (923) 333-97-99.

В Гранд холл Сибирь выступит хор Сретенского монастыря (6+). Начало в 19:00.

В Доме кино покажут фильм «Сеть» (16+). Фильм рассказывает историю северокорейского рыбака, который случайно заплыл в Южную корею. Начало сеанса в 19:10.

В 20:30 начнется спектакль проекта Театр на крыше «Правда: в режиме ожидания» (18+). Место действия: Молокова, 1.