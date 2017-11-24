Альпийская деревня Шамони приросла гектарами

Коттеджный поселок «Шамони» прирос дополнительным участком для строительства — на четырех гектарах возведут 20 домов разных форматов.

Например, в продаже снова появился дом-шале «Аржантье» (площадь — 173 кв. м). Как утверждают в альпийской деревне, это самый экономичный проект дома — классическое шале с широкими террасами. На первом этаже расположена гостиная с высоким потолком, выходом на террасу и в сад, гостевой санузел, котельная и гараж. Гостиная совмещена со столовой. Три уютных спальни и ванная комната на втором этаже. Ранее шале «Аржантье»

раскупили довольно быстро.

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Что касается общего состояния стройки, то на сегодняшний день в альпийской деревне продано и построено более 100 домов различной площади, в 60 из них уже постоянно проживают семьи.

Альпийская деревня строится в пяти километрах от города в направлении поселка Элита в экологически чистом районе. Благодаря розе ветров, сюда никогда не попадает воздух из города. «Шамони» — это загородный поселок

с развитой инфраструктурой. Так, у жителей есть доступ к собственной горнолыжной трассе.

«Все дома в „Шамони“ построены из натурального кирпича с монолитными перекрытиями, в фундамент заложены буронабивные сваи, а крыша выложена штучной немецкой черепицей Braas — отличительной чертой „Шамони“ является качество стройки и материалов», — уточнили в пресс-службе «Шамони».

Телефон: 280-63- 63

Сайт: поселок-шамони.рф