«Ростелеком» в Сибири победил в экологическом конкурсе

Компания «Ростелеком» победила в региональном экологическом конкурсе «НовосибирскЭкоПром 2017» в номинации «Чистая планета». Жюри оценивало экологические проекты и акции, проводимые компаниями на территории всей Сибири.

Бережное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью социальной ответственности «Ростелекома». Три года назад была принята Экологическая политика компании, которая определила все аспекты экологической деятельности и стала основой для планирования и реализации природоохранных мероприятий. «Ростелеком» внедряет ноу-хау, связанные с охраной природы, как на технологическом уровне — в ходе модернизации телекоммуникационной инфраструктуры и оборудования, а также при оказании услуг, — так и внутри организации.

В компании действует программа повышения энергоэффективности, которая предусматривает обновление энергоемкого оборудования и широкое внедрение автоматизированных систем управления освещением и теплоснабжением в офисах компании. Например, пилотный проект по применению энергосберегающих источников света на объектах сразу дал хорошие результаты. Так, замена ламп накаливания на светодиодные принесла значительную экономию. Только в Сибири в офисах компании установлено более 11 тысяч таких светильников с годовым эффектом 10 млн 380 тысяч рублей.

Внутри компании внедряется концепция «Зеленого офиса». Переход на электронный документооборот позволил сэкономить 5 720 пачек бумаги в месяц. За год эта экономия составляет 152,4 тонны бумаги, а это 2 900 деревьев. В этом году компания приступила к реализации программы по раздельному сбору мусора.

Также «Ростелеком» активно поддерживает экологические инициативы общественных организаций. Сотрудники компании выступают волонтерами, участвуя в благоустройстве и озеленении территорий.

Традиционные экологические акции и десанты, проведенные летом этого года сотрудниками макрорегионального филиала «Сибирь» в Новосибирске, Омске, Красноярске, Бурятии, Забайкалье и на Алтае, вызвали широкий общественный резонанс. Их практическая польза заключается в тоннах убранного мусора. Так, сотрудники Иркутского филиала во время экомарафона «360 минут» очистили берег Байкала, собрав 3 670 кубометров отходов. Сотни мешков мусора были собраны в течение эко-пятниц в Новосибирском зоопарке, в Алтайском крае за полгода было сдано более 50 кг пальчиковых батареек. А число деревьев, которые высадили ростелекомовцы, исчисляется тысячами.