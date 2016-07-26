Большинство читателей Newslab.ru знают о способах заражения ВИЧ

Читателям интернет-газеты Newslab.ru предложили стать участниками опроса и определить, можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией через бытовые контакты. Голосование проходило с 13 по 20 ноября на главной странице сайта.

В качестве вариантов ответа были перечислены несколько бытовых ситуаций — совместный прием пищи; стирка белья в одной стиральной машине; уход за больным в стадии СПИД; проживание в семье с ВИЧ-инфицированным. Ни в одном из перечисленных случаев заразиться ВИЧ-инфекцией нельзя, однако об этом знают далеко не все читатели Newslab.ru — так, 11,4 % опрошенных считают, что проживание в одной семье с ВИЧ-инфицированным существенно повышает шансы на приобретение положительного статуса.

По результатам опроса, большинство читателей знают, что стать заразиться ВИЧ через бытовые контакты невозможно — вариант «ни в одном из перечисленных вариантов» выбрали 77,4 % опрошенных.

«Заразиться ВИЧ-инфекцией можно при незащищенном половом контакте, использовании нестерильных медицинских инструментов или получив вирус от матери во время беременности, родов или грудного вскармливания. Бытовые контакты не являются причиной заражения», уточнили специалисты Краевого центра СПИД.

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Отметим, на начало 2017 года общее число случаев ВИЧ-инфекции среди граждан России достигло 1 114 815 человек. Показатель зараженности населения страны ВИЧ-инфекцией в 2017 году составил 795,3 зараженных на 100 тыс. человек. Согласно статистике, 30 % от общего числа ВИЧ-инфицированных россиян не догадываются о том, что у них есть это заболевание.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно узнать на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.