Ведущие эксперты обсудят в Красноярске новые методы подготовки кадров

С 29 ноября по 1 декабря в Красноярске впервые пройдет форум «Технологическое образование и кадровый потенциал региона». Ведущие российские эксперты представят идеи и подходы к профессиональному образованию в стране, обсудят методы подготовки квалифицированных кадров для нового технологического уклада. Среди участников мероприятия — представители власти, молодежных центров и профессиональных сообществ, педагогические работники.

Старт форуму 29 ноября даст панельная дискуссия «Цифровая экономика и новые профессии: возможности технологического образования». Затем состоятся дискуссионные и переговорные площадки, круглые столы, игры и мастер-классы. Эксперты и педагоги обсудят геймификацию и форсайт-технологии в образовании, специализированные классы и «бережливое образование».

Завершится первый день форума лекцией Петра Щедровицкого, члена правления фонда «Центр стратегических разработок „Северо-Запад“», президента фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого» на тему «Вызовы новой промышленной революции».

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30 ноября-1 декабря участники форума рассмотрят актуальные вопросы технологического профобразования: что такое цифровой и хайтек-колледжи, как участие в Международном бакалавриате «Арктика», чемпионатах ArcticSkills может изменить подходы к профессиональному образованию на севере Красноярского края и другие. Затем Петр Щедровицкий прочитает еще две лекции на темы «Представление о продуктивном действии как онтологическом фундаменте всех процессов, в т. ч. экономических» и «Региональный аспект развития системы подготовки и образования».

Форум будет проходить с 29 ноября по 1 декабря в МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19. Регламент можно скачать по ссылке.

