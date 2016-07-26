Фонд «СУЭК-регионам» помог жителям Бородино и Рыбинского района обустроить 30 детских площадок

Восемь новых детских площадок, оборудованных на средства Фонда «СУЭК-регионам», появились в Бородино и Рыбинском районе Красноярского края. Современные и безопасные спортивно-игровые комплексы обустроены в населенных пунктах благодаря конкурсу «Лучший двор», который проводится в Бородино с 2012 года, и впервые организованному летом 2017 года в Рыбинском районе конкурсу «Лучшая улица. Лучшее поселение».

Оба соревнования включают творческие и спортивные испытания — выставку детских рисунков, поделок, семейные эстафеты и презентацию команды на «большой сцене». Основные задачи таких конкурсов, традиционно объединяющих самых неравнодушных жителей, — это поддержка общественной инициативы, вовлечение людей всех возрастов, от детей до пенсионеров, в благоустройство придомовых территорий и, в конечном итоге, формирование комфортной среды в городах и поселках присутствия Сибирской угольной энергетической компании.

Подобную форму работы, когда люди сами решают, что им нужно для повышения качества жизни и выступают организаторами и участниками положительных преобразований, Фонд «СУЭК-регионам» практикует широко.

«Перемены, созданные своими руками, многократно ценнее, — уверен президент Фонда Сергей Григорьев. — Простой пример: у нас есть свои трудовые отряды. Дети занимаются преимущественно озеленением и благоустройством, а компания обеспечивает им фронт работ, оплачивает их труд. Вы знаете, как кардинально меняется восприятие у ребят? Никто из них не сломает ветку дерева, которое сам посадил. Они понимают, что все самое лучшее достается трудом. Поэтому мы всячески поощряем социально активных людей с созидательной жизненной позицией».

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«Конкурс „Лучший двор“ — событие, которое объединяет бородинцев всех поколений, — считает глава города Бородино Александр Веретенников. — У СУЭК очень много замечательных программ, проектов, но „Лучший двор“ у горожан — один из самых любимых. Это не просто конкурс, а светлый, добрый и веселый семейный праздник. И я хочу сказать огромное спасибо СУЭК, Фонду „СУЭК-регионам“ за то, что они дают возможность жителям Бородино проявить себя, исполнить свои желания и сделать наш город еще более уютным и привлекательным».

Всего за время проведения конкурсов «Лучший двор» и стартовавшего недавно «Лучшая улица. Лучшее поселение» в Бородино, деревнях и поселках Рыбинского района оборудовано спортивно-игровыми комплексами около 30 детских площадок.