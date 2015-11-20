В Красноярске изъяли контрафактные шубы

В магазинах Красноярска нашли шубы без документов. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Как пояснили в ведомстве, с 2016 года все меховые изделия, продающиеся на территории России, должны маркироваться специальными контрольными (идентификационными) знаками. Контроль за исполнением этой нормы возложен на Роспотребнадзор, который, в связи с наступлением сезона повышенного спроса на подобные изделия, проверил торгующие ими магазины.

«В проверенных магазинах были найдены и арестованы десять меховых изделий на общую сумму 871 тысяч рублей, — говорят в Роспотребнадзоре, — в результате возбуждено семь административных дел по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ».

Специалисты ведомства просят всех, кто сталкивается с реализацией шуб и прочих меховых изделий без надлежащей маркировки, обращаться по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8(391)226-89-50.

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