Красноярцы могут купить инновационный автомобиль бизнес-класса на уникальных условиях

В Красноярске только с 20 ноября по 10 декабря можно будет приобрести последние 5 автомобилей Volkswagen Passat у официального дилера на абсолютно уникальных* условиях.

пп Комплектация VIN Цена розничная Цена с учетом максимальной выгоды** 1 Passat Comfortline Life Plus, 180 л.с., 7-авт. WVWZZZ3CZJE069970 2 477 559 руб. 1 997 559 руб. 2 Passat Highline, 150 л.с. 7-авт. WVWZZZ3CZHE043959 2 281 306 руб. 1 876 271 руб. 3 Passat Comfortline, 150 л.с. 7-авт. WVWZZZ3CZHE150391 1 783 649 руб. 1 499 000 руб. 4 Passat Highline, 150 л.с. 7-авт. WVWZZZ3CZJE005470 2 048 984 руб. 1 768 984 руб. 5 Passat Alltrack, 220 л.с., 7-авт. WVWZZZ3CZJE049721 2 821 440 руб. 2 671 440 руб.

Подробности можно узнать в отделе продаж и на сайте.

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: ул. Копылова 57

Тел.: 8(391)246-05-65

Официальный дилер Volkswagen Медведь-Запад

Адрес: ул. 9 Мая, 72

Тел.: 8(391)222-1-777

Сайт: www.vw-medved.ru Официальный дилер Volkswagen Медведь АТЦ: ул. Копылова 57дилер Volkswagen Медведь-Запад: ул. 9 Мая, 72

*Уникально выгодное предложение в Медведь АТЦ и Медведь-Запад, в сравнении с другими автомобилями со склада дилеров. Предложение действует на автомобили из списка, в наличии на складе дилеров по состоянию на 20.11.2017.

**Предложение ограниченно и действует на автомобили из списка со склада дилеров. Выгода формируется из скидки на представленный автомобиль, скидки при приобретении по программе Trade-in, при условии покупке в кредит по программе Volkswagen ГАРАНТ. Кредит предоставляет ООО «Фольксваген Банк РУС». Подробности в отделе продаж.