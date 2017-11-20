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Красноярцы могут купить инновационный автомобиль бизнес-класса на уникальных условиях
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Красноярцы могут купить инновационный автомобиль бизнес-класса на уникальных условиях

21 ноября 10:48
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В Красноярске только с 20 ноября по 10 декабря можно будет приобрести последние 5 автомобилей Volkswagen Passat у официального дилера на абсолютно уникальных* условиях.

Фото: ООО «Медведь Маркетинг»

пп

Комплектация

VIN

Цена розничная

Цена с учетом максимальной выгоды**

1

Passat Comfortline Life Plus, 180 л.с., 7-авт.

WVWZZZ3CZJE069970

2 477 559 руб.

1 997 559 руб.

2

Passat Highline, 150 л.с. 7-авт.

WVWZZZ3CZHE043959

2 281 306 руб.

1 876 271 руб.

3

Passat Comfortline, 150 л.с. 7-авт.

WVWZZZ3CZHE150391

1 783 649 руб.

1 499 000 руб.

4

Passat Highline, 150 л.с. 7-авт.

WVWZZZ3CZJE005470

2 048 984 руб.

1 768 984 руб.

5

Passat Alltrack, 220 л.с., 7-авт.

WVWZZZ3CZJE049721

2 821 440 руб.

2 671 440 руб.

Подробности можно узнать в отделе продаж и на сайте.

Официальный дилер Volkswagen
Официальный дилер Volkswagen Медведь АТЦ
Адрес: ул. Копылова 57
Тел.: 8(391)246-05-65
Официальный дилер Volkswagen Медведь-Запад
Адрес: ул. 9 Мая, 72
Тел.: 8(391)222-1-777
Сайт: www.vw-medved.ru

*Уникально выгодное предложение в Медведь АТЦ и Медведь-Запад, в сравнении с другими автомобилями со склада дилеров. Предложение действует на автомобили из списка, в наличии на складе дилеров по состоянию на 20.11.2017.

**Предложение ограниченно и действует на автомобили из списка со склада дилеров. Выгода формируется из скидки на представленный автомобиль, скидки при приобретении по программе Trade-in, при условии покупке в кредит по программе Volkswagen ГАРАНТ. Кредит предоставляет ООО «Фольксваген Банк РУС». Подробности в отделе продаж.

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