Красноярцы могут купить инновационный автомобиль бизнес-класса на уникальных условиях

В Красноярске только с 20 ноября по 10 декабря можно будет приобрести последние 5 автомобилей Volkswagen Passat у официального дилера на абсолютно уникальных* условиях.
|
пп
|
Комплектация
|
VIN
|
Цена розничная
|
Цена с учетом максимальной выгоды**
|
1
|
Passat Comfortline Life Plus, 180 л.с., 7-авт.
|
WVWZZZ3CZJE069970
|
2 477 559 руб.
|
1 997 559 руб.
|
2
|
Passat Highline, 150 л.с. 7-авт.
|
WVWZZZ3CZHE043959
|
2 281 306 руб.
|
1 876 271 руб.
|
3
|
Passat Comfortline, 150 л.с. 7-авт.
|
WVWZZZ3CZHE150391
|
1 783 649 руб.
|
1 499 000 руб.
|
4
|
Passat Highline, 150 л.с. 7-авт.
|
WVWZZZ3CZJE005470
|
2 048 984 руб.
|
1 768 984 руб.
|
5
|
Passat Alltrack, 220 л.с., 7-авт.
|
WVWZZZ3CZJE049721
|
2 821 440 руб.
|
2 671 440 руб.
Подробности можно узнать в отделе продаж и на сайте.
Адрес: ул. Копылова 57
Тел.: 8(391)246-05-65
Официальный дилер Volkswagen Медведь-Запад
Адрес: ул. 9 Мая, 72
Тел.: 8(391)222-1-777
Сайт: www.vw-medved.ru
*Уникально выгодное предложение в Медведь АТЦ и Медведь-Запад, в сравнении с другими автомобилями со склада дилеров. Предложение действует на автомобили из списка, в наличии на складе дилеров по состоянию на 20.11.2017.
**Предложение ограниченно и действует на автомобили из списка со склада дилеров. Выгода формируется из скидки на представленный автомобиль, скидки при приобретении по программе Trade-in, при условии покупке в кредит по программе Volkswagen ГАРАНТ. Кредит предоставляет ООО «Фольксваген Банк РУС». Подробности в отделе продаж.