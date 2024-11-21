В Красноярском крае определили лучшего производителя ржаного хлеба

В Красноярском крае завершился региональный конкурс «Лучший продовольственный товар — 2017», который проводится министерством сельского хозяйства региона с 1991 года. Определялись лучшие торговые марки сыра, молока, колбасы и других продуктов. В конкурсе оценивались качество, внешний вид, вкус, соответствие маркировки, дизайн упаковки и другие параметры.

В итоге из 300 конкурсантов эксперты, в числе которых представители краевого Минсельхоза и Законодательного собрания, специалисты Роспотребнадзора, центра сертификации и экспертизы «Красноярск-Тест», центра стандартизации, метрологии и испытаний, выбрали 34 образца продуктов.

В номинации «Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной» лучшим признан хлеб ржано-пшеничный йодовый формовой компании «Дивногорский хлеб». Как рассказал директор «ДиХлеба» Евгений Демидов, это уже не первое участие и не первая награда для компании:

«Не первый раз участвуем в этом конкурсе и уже имеем награды, — рассказывает Евгений Демидов, директор компании „ДиХлеб“. — В прошлом году на конкурс заявляли удобный для масштабных и выездных мероприятий хлеб „Канапе“, в этом решили представить на суд жюри наш вкусный и полезный йодовый хлеб. Очень приятно, что его отметили. В дальнейшем мы также намерены ориентироваться на полезную продукцию и возможно в следующем году представить на конкурс что-нибудь из этой группы».

Подробнее о продукции производителя в сообществе Вконтакте.

Добавим, на конкурсе «Лучший продовольственный товар — 2017» также определили лучшего в крае производителя колбасы и квашеной капусты.