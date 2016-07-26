Перекрытый проспект и «Дама пик» в театре Пушкина: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор важных событий, которые пройдут в Красноярске во вторник, 21 ноября.

Этот день порадует красноярцев погодой: в городе ожидается −4°C, облачно и небольшой снег.

Дальше — неприятное событие: с 8 утра проспект Мира снова собираются перекрывать. В этот раз — почти на месяц, до 15 декабря. Движение ограничат по правой полосе, потому что на проспекте будут устанавливать опоры уличного освещения.

Важная новость для жителей Северо-Западного, Ботанического и Ветлужанки. В 18:00 в ГорДК (пр. Свободный, 48) чиновники из городской администрации встретятся с горожанами и обсудят застройку этой части Красноярска. Прийти на обсуждение может любой, жителям этих микрорайонов лучше взять с собой паспорт (чтобы проголосовать за предложенные изменения или внести свои).

В драматическом театре имени Пушкина на большой сцене покажут спектакль «Дама пик» по повести Александра Пушкина. Начало в 19:00, билеты от 100 рублей можно купить на сайте театра. В следующий раз постановку покажут только после Нового года, 13 января.

В МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) начнет работу «Индийская чайная выставка». Там с 10 утра до 19:00 красноярцы смогут попробовать национальные сладости и пряности. Вход и дегустация бесплатные, выставка будет работать до 29 ноября.

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