Сотрудников красноярской колонии подозревают в избиении осужденного до смерти (видео)

Сотрудники красноярской колонии № 31 стали фигурантами уголовного дела из-за подозрения в избиении заключенного.

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Как пояснили в краевом следственном управлении СК РФ, 4 октября двое сотрудников исправительной колонии общего режима № 31 (ул. Кразовская, 10) сопровождали одного из заключенных в штрафной изолятор. По пути в душевую сотрудники ФСИН нанесли мужчине несколько ударов.

«Осуждённый получил множественные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, где через 10 дней скончался. Конвоиры свою вину не признают», — сообщила помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Дегидь.



Подробности происшествия в следственном управлении пока не разглашают. В пресс-службе ГУФСИН пояснили, что сейчас проводят внутреннюю проверку. Ее материалы передадут следователям.



Напомним, заключенные ИК-31 уже жаловались на избиения и пытки, после чего в учреждении провели проверку. Представители прокуратуры установили, что в целом там соблюдаются требования законодательства. Уже после проверки, 31 октября, там покончил с собой один из заключенных.