Красноярскнефтепродукт представит на энергетическом форуме автоматические мини-АЗС

АО «Красноярскнефтепродукт» примет участие в VIII Сибирском энергетическом форуме, который пройдет в МВДЦ «Сибирь» с 22 по 24 ноября. На выставке форума КНП представит современные автоматические мини-АЗС. Такие станции работают без операторов, в полностью автоматизированном режиме, что позволяет автомобилистам тратить меньше времени на заправку.

Мини-АЗС есть во многих крупных городах России, но до сих пор не были представлены в Красноярском крае. КНП планирует первой установить их в регионе. Как рассказали в пресс-службе компании, места для возведения новых АЗС уже определены.

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В деловой части форума представители «Красноярскнефтепродукта» расскажут о современных тенденциях развития автозаправочных станций в крупных городах в рамках круглого стола «Актуальные вопросы и перспективы переработки и реализации нефтегазовых ресурсов».

Добавим, АО «Красноярскнефтепродукт» — крупнейшая розничная сеть АЗС в Красноярском крае. В её составе 140 АЗС и 13 нефтебаз.