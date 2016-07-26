За ночь с улиц Красноярска вывезли 1 135 кубометров снега

Дорожные службы Красноярска проводят уборку снега в штатном режиме, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии.
За ночь с улиц и дорог города на полигоны вывезли 1 135 кубометров снега. На подсыпку и обработку дорожного покрытия использовали 266 кубометров противогололёдных материалов.
В ночную смену в Красноярске работали 73 единицы дорожной техники. Утром крупногабаритные машины с дорог ушли, чтобы пропустить основной поток транспорта. Комбинированные дорожные машины остались дежурить на участках, где, возможно, потребуется прометание и дополнительная противогололёдная обработка.
К 11 часам в город вышла дневная уборочная смена — 117 единиц техники и 238 рабочих, в том числе бригады ручного труда.
Первыми убирать снег начинают комбинированные дорожные машины, которые также дежурят круглые сутки, их задача — оперативно провести подсыпку дорожного полотна песчано-солевой смесью и устранить зимнюю скользкость, произвести прометание улиц от образовавшейся «каши» и сформировать вал у прилотковой части дороги. После этого уборку начинают комплекты техники, в состав каждого входят грейдер, снегопогрузчик, тракторная щётка и самосвалы. Они выходят в ночную смену. Ночью работает и малая техника, такая, как боб-кэты — минитракторы по очистке от снега карманов для остановки общественного транспорта.
«Уборка города идёт в штатном режиме. О снегопаде дорожные службы и предприятия были предупреждены заранее. Такая погода является типичной для Красноярска. Однако при необходимости предприятия готовы вывести на уборку дополнительную технику. Когда в одночасье выпадает много снега, и на дорогах возникают проблемы, зачистка первым делом производится на магистральных улицах, по которым проходят автобусные маршруты. При устранении зимней скользкости работы производятся, прежде всего, на опасных участках: это спуски, подъёмы, мосты, путепроводы, а также перекрёстки, участки перед пешеходным переходом», — рассказали в пресс-службе департамента.