За ночь с улиц Красноярска вывезли 1 135 кубометров снега

Дорожные службы Красноярска проводят уборку снега в штатном режиме, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии.

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За ночь с улиц и дорог города на полигоны вывезли 1 135 кубометров снега. На подсыпку и обработку дорожного покрытия использовали 266 кубометров противогололёдных материалов.

В ночную смену в Красноярске работали 73 единицы дорожной техники. Утром крупногабаритные машины с дорог ушли, чтобы пропустить основной поток транспорта. Комбинированные дорожные машины остались дежурить на участках, где, возможно, потребуется прометание и дополнительная противогололёдная обработка.

К 11 часам в город вышла дневная уборочная смена — 117 единиц техники и 238 рабочих, в том числе бригады ручного труда.

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Первыми убирать снег начинают комбинированные дорожные машины, которые также дежурят круглые сутки, их задача — оперативно провести подсыпку дорожного полотна песчано-солевой смесью и устранить зимнюю скользкость, произвести прометание улиц от образовавшейся «каши» и сформировать вал у прилотковой части дороги. После этого уборку начинают комплекты техники, в состав каждого входят грейдер, снегопогрузчик, тракторная щётка и самосвалы. Они выходят в ночную смену. Ночью работает и малая техника, такая, как боб-кэты — минитракторы по очистке от снега карманов для остановки общественного транспорта.