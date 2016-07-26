За грубые нарушения хозяев свинофермы оштрафовали всего на 23 тысячи рублей

В Дзержинском районе Красноярского края оштрафовали свиноферму за грубые нарушения, которые могли привести к распространению инфекционных заболеваний.

Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку кооператива «Красный маяк», который разводит и содержит свиней в селе Орловка Дзержинского района. Оказалось, что владельцы не установили сплошной забор вокруг фермы, не сделали навесы над загоном для животных. Кроме того, на ферме не было специальной площадки для складирования навоза, также хозяева не смогли подтвердить, что на территории комплекса уничтожают крыс.

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Специалисты нашли и другие нарушения, например, на свиноферме не было специально отведенного и обустроенного места для убоя животных, поэтому при забивании свиней не соблюдались ветеринарно-санитарные нормы.

Обнаруженные нарушения могли привести к распространению инфекционных заболеваний.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе Россельхознадзора, всего свиноферму оштрафовали на 23 тысячи рублей. Также специалисты потребовали устранить нарушения.