Дайджест Newslab.ru за 23 ноября: Как красноярцы прощались с Хворостовским

Что за день! Красноярцы в память о Хворостовском сегодня с утра до вечера несли цветы к крыльцу БКЗ. Смотрите, как это было! А заодно и проголосуйте за то, как лучше увековечить память о великом певце в Красноярске.

Пиццерия OroRosso: Ба, знакомые все лица! В начале 2000-х в Pizza Rosso на собственный день рождения я привела друзей. Пришло время снова навестить пиццерию, которая сегодня под новой вывеской работает в формате семейного кафе у берегов Енисея. Иду туда, чтобы узнать, чем, почем и вкусно ли кормят в кафе OroRosso.

«Остаемся зимовать»: в какой стране пережить холода красноярцу? Полгода без теплой погоды и ласкового солнышка — повод махнуть на все рукой и уехать на зимовку надолго и куда подальше. Мы выяснили, где лучше оставаться зимовать красноярцу, к чему готовиться и сколько будет стоить жилье в другом городе и/или стране.

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