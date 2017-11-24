Неожиданное потепление и юбилей Дома офицеров: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые пройдут в Красноярске в пятницу, 24 ноября.

Обещанного резкого похолодания сегодня не будет: синоптики дали новый прогноз. В городе ожидается всего — 6 °C (а не — 17°C, как обещали в начале недели) и снег. Если соберетесь за город, будьте аккуратны: на трассах гололедица.

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А ещё сегодня день рождения Дома офицеров (ул. Перенсона, 20). Ему исполняется 85 лет, поэтому к 19:00 красноярцев приглашают на юбилейный вечер. Для гостей будет играть военный оркестр и выступят солисты театров. Цена билета 150 рублей, купить их можно в кассе Дома офицеров.

Красноярцев приглашают на довольно необычный концерт-конкурс «Сейчас твое время». В музыкальном коворкинге «Волна» (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 87) выступят молодежные группы, а зрители вместе с жюри решат дальнейшую судьбу коллективов. Решайтесь, и с вашей помощью засияет новая звезда. Начало в 19:00, вход свободный.