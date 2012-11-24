Директор красноярской стройфирмы обманул клиентов на 5,4 миллиона рублей

За шесть недостроенных домов директор строительной фирмы может отправиться в колонию на 10 лет.

Как пояснили в городской полиции, 37-летний директор строительной фирмы с марта 2016 по февраль 2017 года обманул своих клиентов на 5,4 млн рублей. Он заключил договоры на строительство жилых домов, получил предоплату, но жилье вовремя не сдал — часть домов он не построил совсем, некоторые возведены лишь наполовину. Когда обман вскрылся, мужчина сбежал из Красноярска. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество.

В феврале этого года его объявили в федеральный розыск, но найти смогли лишь в ноябре в Краснодарском крае. Злоумышленника уже привезли в Красноярск и арестовали, чтобы он не повторил побег. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Всех, кто пострадал от действий этого человека, полицейские просят обратиться в отдел полиции № 10 по адресу: ул. Аэровокзальная, 19г или по телефону дежурной части МУ МВД России «Красноярское»: (391)227-19-95.