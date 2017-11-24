Дайджест Newslab.ru: Спасем лес вместе!

Первый заместитель главы города Владислав Логинов остался недоволен уборкой улиц и дал мастер-класс с лопатой. Он посетовал на то, что дорожникам сильно мешают автомобилисты, которые паркуют свои машины во дворах и проездах, а также на продолжающиеся осадки.

А еще красноярцы заметили сегодня необычного желтоголового дятла в городском лесу, который совсем скоро хотят вырубить ради высотной застройки. Его еще можно спасти — почитайте, что нужно сделать!

«Бросил доставку пиццы и взялся раскручивать сайты»: как Стас Чикаго покорил Newslab.ru продолжает искать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Станислав Богдашин живет в Чикаго уже 11 лет — за это время он прошел долгий путь от развозчика пиццы до совладельца крупной компании. Как провести безумную неделю в пустыне Невады, найти себя в чужой стране и не переставать мечтать вернуться домой — Стас рассказал об этом и многом другом.

Задержка развития. Решения администрации Красноярска в вопросах социально-экономического развития города зачастую выглядят весьма неоднозначными. Причина: несогласованность действий, которая вскрывается при ближайшем рассмотрении. Давайте разбираться, почему городу с каждым годом все больше не хватает школ и детских садов?

Самые читаемые новости дня:

Молодой дрифтер катал двух парней на крыше «восьмерки» (видео)

В Красноярске дали имена новым остановкам и скверам

«Припарковался неудачно»: пьяный водитель разбил семь машин во дворе на Урванцева (видео)