ХК «Енисей» обыграл соперников из Красногорска

Красноярский хоккейный клуб «Енисей» обыграл команду «Зоркий» из Красногорска. Встреча в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги прошла 25 ноября в Красноярске.

Матч проходил на стадионе «Локомотив» (ул. Ленина, 90) и закончился счетом 5:0 в пользу хозяев. В пресс-службе «Енисея» отметили, что красноярским спортсменам было непросто после серии выездных матчей: «„Енисей“ начал тяжело, но красиво». Поддержать хоккеистов пришли почти 3 тысячи болельщиков.

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«Команда „Енисея“ быстрее, сильнее, вопросов здесь никаких нет», — отметил главный тренер ХК «Зоркий» Андрей Рушкин на пресс-конференции после игры.

В субботу же проходили матчи ещё 2 профессиональных красноярских спортивных команд. Футболисты «Енисея» сыграли вничью с ФК «Балтика» из Калининграда. Красноярская мужская волейбольная команда «Енисей» проиграла «Факелу» из Нового Уренгоя со счетом 0:3.