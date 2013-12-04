Магазин «Водолей» устроит «Ночь распродаж» в начале декабря

6 декабря база сантехники «Водолей» утроить «Ночь распродаж» в фирменном магазине на ул. Глинки, 37 г. С 19:00 до 00:00 покупатели смогут купить сантехнику и другие товары для квартиры, дачи или загородного дома со скидками до 50 %.

«Акцию в нашем флагманском магазине мы устраиваем не в первый раз, поэтому собственный опыт, рекомендации покупателей и интерес с их стороны позволили нам сделать „Ночь распродаж“ максимально комфортной для покупателей. Ждем всех за покупками 6 декабря», — уточнили в «Водолее».

Ознакомиться со всем ассортиментом товаров сети «Водолей» можно на сайте водолей.рф.

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Компания «Водолей» специализируется на сантехнике и других товарах для многоквартирных и частных домов. Специалисты сети магазинов регулярно проводят для покупателей специальные акции и уникальные мероприятия, которые позволяют приобретать товары с существенной скидкой. «Ночь распродаж» — одно из них.

Организатор акции: ИП Достовалова И.А. ОГРНИП 304246128100062, ИНН 246100423080, ул. Глинки, 37г. Подробности по телефону:​ 8-800-755-8888. Сроки проведения акции — 6 декабря с 19:00 до 0:00.



