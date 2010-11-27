Сергей Ерёмин поздравил многодетных красноярок с Днем матери

Накануне в Красноярске прошел первый общегородской праздник, посвященный Дню матери. В культурном центре на Высотной (ГорДК, пр. Свободный, 48) чествовали многодетных мам. Поздравил красноярок и мэр города Сергей Ерёмин, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для гостей праздника в культурном центре работали познавательные и развлекательные площадки под общим названием «Большая семья — особая забота». Для родителей прошли консультации с профильными специалистами из социальной защиты населения, управления молодежной политики, центра занятости населения и других соцучреждений.

Для детей работали интерактивные локации и прошли творческие мастер-классы. Особенностью праздника стала выставка семейных увлечений и большой концерт с детскими номерами.

Поздравляя всех красноярских мам с праздником, Сергей Ерёмин подчеркнул: «Существуют такие замечательные слова: „Бог не может быть всегда и везде, поэтому он создал мам“. Сегодня здесь присутствуют удивительные мамы Красноярска! Женщины, которые посвятили себя детям и семье. Безусловно, вы — гордость нашего города! Спасибо вам, наши дорогие, за заботу и внимание, за бессонные ночи, за мудрость, за ласковый взгляд, за ваш величайший на свете душевный талант, за веру в своих детей!»

Помимо общегородского праздника, в Красноярске в каждом из семи районов города в течение прошедшей недели прошли и семейные праздники, посвященные Дню матери: концерты, спортивные эстафеты, выставки детских рисунков.

Отметим, по состоянию на 1 ноября в Красноярске проживает 7 940 многодетных семей.