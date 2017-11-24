В Красноярске обсудят, как готовить кадры для изменяющихся производств

В Красноярске состоится форум «Технологическое образование и кадровый потенциал региона» — первое масштабное мероприятие в рамках реализации приоритетного проекта Красноярского края «Кадры для передовых технологий».

В течение трех дней, с 29 ноября по 1 декабря, на форуме будут работать 20 дискуссионных площадок, круглых столов, мастер-классов, презентаций, связанных с подготовкой кадров для изменяющихся производств. Среди главных тем дискуссий: «Хай-тек колледж», «Технология „бережливое“ производство», «Технологизация в образовании (на примере проекта „Реальное образование“)», «Современная сетевая инфраструктура технологической грамотности», «Форсайт технологии в образовании», «Геймификация в образовательном процессе» и многие другие. Участие в обсуждениях примут более 500 человек.

Материалы по теме «Мы не можем заставить детей даже пыль вытереть»: в Красноярске обсудили воспитание молодежи

В первый день форума, 29 ноября, состоится панельная дискуссия «Цифровая экономика и новые профессии: возможности технологического образования». На площадке будут обсуждаться вопросы влияния цифровой экономики на рынок труда и профессий, проблемы внедрения новых систем разделения труда в образовании, ТОП-20 перспективных профессий региона и новые квалификационные требования к профессионалам в свете изменений в машиностроении, металлургии, лесном хозяйстве края и других российских регионов.

На форуме запланированы три лекции Петра Щедровицкого, члена правления фонда «Центр стратегических разработок „Северо-Запад“», президента фонда «Институт развития им. Г. П. Щедровицкого». О расскажет о проблемах развития систем подготовки и образования в соответствии с перспективными и современными запросами работодателей, общества, государства, граждан.

Кроме того, в программе мероприятия финал кейс-чемпионата «Профессионалы будущего», в отборочных этапах которого соревновались 1600 человек. Для участия в финальном этапе выбраны 100 команд. Команды-участники финала численностью от 3 до 5 человек будут бороться за победу в трех возрастных лигах: школьная (8-11 классы), студенческая и рабочая (до 30 лет). Также на форуме будет представлен проект развития кейсового движения в Красноярском крае на 2018 год.

Форум будет проходить с 29 ноября по 1 декабря в МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19.