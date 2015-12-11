Красноярцам рассказали, как сэкономить на покупке квартиры

Специалисты центра недвижимости «Брусника» предложили красноярцам купить квартиру по цене значительно ниже, чем предлагает застройщик.

По словам специалистов, цена на квартиру в новостройке может быть значительно ниже, если приобретать недвижимость не у застройщика, а у инвестора или подрядчика (предложение ограничено).

«Сайт центра недвижимости „Брусника“ продвигает себя как дискаунтер, у нас можно найти квартиры по цене на 25 % ниже, чем предлагает застройщик», — уточнили специалисты.

Желающим сэкономить рекомендовали рассматривать любые варианты покупки — как с комиссией, так и без. По словам экспертов, если покупатель рассматривает только те варианты, где платит продавец, он отметает существенную часть предложений. Однако итоговая стоимость даже с комиссией может оказаться ниже цены на недвижимость, за сделку по которой заплатит продавец.

Чтобы выбрать квартиру на сайте центра недвижимости «Брусника», достаточно воспользоваться каталогом. Сейчас на сайте представлены практически все жилые комплексы, которые строятся в Красноярске. Также у специалистов компании бесплатно можно проконсультироваться о реальных сроках сдачи жилья.

Тем, кто нашел на другом сайте квартиру за меньшую стоимость, предлагают сообщить об этом с помощью специальной кнопки «Нашли дешевле?», чтобы получить более выгодное предложение.