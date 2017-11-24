Горячая линия по отоплению и застройка центра: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор важных событий, которые пройдут в Красноярске во вторник, 28 ноября.

Морозы отступают, во вторник горожан ждет −12°C. Синоптики обещают, что в городе будет пасмурно и небольшой снег.

Важно! В 18:00 в ГорДК (пр. Свободный, 48) состоятся самые масштабные общественные обсуждения по застройке Красноярска. С горожанами обсудят, как изменится центр города, Академгородок, окрестности СФУ и микрорайон Удачный — всего 16 территорий. Прийти на обсуждения может любой желающий.

Красноярцы смогут задать вопрос о качестве отопления главе Центрального района. С 17:00 до 19:00 он проведет горячую линию и будет лично отвечать на звонки жителей. Если у вас в квартире слишком холодно или жарко, звоните по телефону 227-38-76. В мэрии обещают, что каждый звонок возьмут на особый контроль.

А ещё во вторник временно изменится схема парковки в центре. С 06:00 до 17:00 нельзя будет оставлять автомобили на участке от ул. Ленина до здания на ул. Марковского, 88. После 17:00 до 21:00 снова можно будет парковаться. Это связано с хоккейным матчем, который начнется в 19:00 на стадионе «Локомотив» (ул. Ленина, 90). Красноярский «Енисей» сыграет с клубом «Водник» из Архангельска.

О культурных событиях в городе можно почитать в нашей афише.