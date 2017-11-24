Доставка еды Flyfoods накормит красноярцев роллами с окунем, омулем и уткой конфи

Красноярская доставка вкусной еды Flyfoods глобально обновила раздел «Суши». В меню появились необычные роллы, гастрономические сочетания которых удивят постоянных клиентов и привередливых гурманов.

При создании новинок шеф-повар и сушисты экспериментировали со вкусами и ингредиентами — в результате команде удалось создать несколько новых роллов, которые можно найти в меню доставки.

Ролл «Крабосось» — это сочетание мяса снежного краба, тар-тара из лосося и авторского апельсинового соуса, ролл «Филафорния» придется по вкусу любителям традиционных роллов — «Филадельфии» и «Калифорнии».

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Кроме того, красноярцы вместе с новинками доставки вкусной еды Flyfoods смогут отправиться в «путешествие» — попробовать роллы с традиционными ингредиентами для многих стран мира: «Сиберия», «Байкал» с копченым омулем, «Пекин» с вялеными томатами и уткой конфи, «Сингапур» с лососем, снежным крабом и пастой из морепродуктов, «Гонконг темпура» — с угрем, авокадо и ароматными сухариками, «Сан-Франциско» — с копченой масляной рыбой, «Барселона с тунцом» — с лососем и икрой масаго, «Норвегия» — с лососем в темпуре и водорослями Чука.

Существенные изменения произошли и в наборах. В старых появились новинки, добавились наборы по четыре и пять порций роллов. Среди них — «Филадельфия микс», премиум-сет из самых крутых новинок, «Умами сет» и «Дзен», куда, кроме роллов, добавили суши.

Специально к премьере новой части саги «Звездные войны» в кино доставка Flyfoods готовит новые роллы для поклонников — с 5 декабря красноярцы смогут заказать четыре новых ролла, названные в честь главных героев фильма — «Дарт Вейдер», «Магистр Йода», «Принцесса Лея» и «Чубакка». Также появится набор «Звездные войны», состоящий из этих роллов.

Заказать новинки и другие блюда доставки вкусно еды Flyfoods можно на сайте. За каждый заказ можно получать бонусные мили и использовать их для оплаты следующего заказа, а также пользоваться выгодными предложениями от службы доставки.