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Доставка еды Flyfoods накормит красноярцев роллами с окунем, омулем и уткой конфи
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Доставка еды Flyfoods накормит красноярцев роллами с окунем, омулем и уткой конфи

30 ноября 10:55
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Красноярская доставка вкусной еды Flyfoods глобально обновила раздел «Суши». В меню появились необычные роллы, гастрономические сочетания которых удивят постоянных клиентов и привередливых гурманов.

При создании новинок шеф-повар и сушисты экспериментировали со вкусами и ингредиентами — в результате команде удалось создать несколько новых роллов, которые можно найти в меню доставки.

Ролл «Крабосось» — это сочетание мяса снежного краба, тар-тара из лосося и авторского апельсинового соуса, ролл «Филафорния» придется по вкусу любителям традиционных роллов — «Филадельфии» и «Калифорнии».

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Кроме того, красноярцы вместе с новинками доставки вкусной еды Flyfoods смогут отправиться в «путешествие» — попробовать роллы с традиционными ингредиентами для многих стран мира: «Сиберия», «Байкал» с копченым омулем, «Пекин» с вялеными томатами и уткой конфи, «Сингапур» с лососем, снежным крабом и пастой из морепродуктов, «Гонконг темпура» — с угрем, авокадо и ароматными сухариками, «Сан-Франциско» — с копченой масляной рыбой, «Барселона с тунцом» — с лососем и икрой масаго, «Норвегия» — с лососем в темпуре и водорослями Чука.

Существенные изменения произошли и в наборах. В старых появились новинки, добавились наборы по четыре и пять порций роллов. Среди них — «Филадельфия микс», премиум-сет из самых крутых новинок, «Умами сет» и «Дзен», куда, кроме роллов, добавили суши.

«Премиум сет» + «Баттерфиш» (5 роллов, 40 шт.): «Филафорния», «Президент», «Кабуки», «Супершримп», «Баттерфиш» в подарок, 1198 рублей.
Фото: Flyfoods.ru
«Сан-Франциско» (масляная рыба копченая, водоросли Чука, лук зеленый, майонез, рис, нори), 198 рублей.
Фото: Flyfoods.ru
«Филафорния» (лосось, коктейль из креветок скампий, икра тобико, сливочный сыр, авокадо, огурец, рис, нори), 358 рублей.
Фото: Flyfoods.ru
«Кабуки» (тар-тар из лосося, тар-тар из угря, снежный краб в темпуре, перец болгарский печеный, яичный блинчик, авторский соус, рис, нори), 298 рублей.
Фото: Flyfoods.ru
«Президент» (тунец, снежный краб, икра тобико, авокадо, соус Спайси, лук зеленый, рис, нори), 388 рублей.
Фото: Flyfoods.ru
«Принцесса Юми» (лосось, икра масаго, руккола, сливочный сыр, огурец, черный кунжут, рис, нори), 298 рублей.
Фото: Flyfoods.ru
«Сингапур» (лосось, икра тобико, снежный краб, сливочный сыр, яичный блинчик, соус с морепродуктами, майонез, рис, нори), 298 рублей.
Фото: Flyfoods.ru
«Лайт сет » (4 ролла, 32 шт.): «Филадельфия лайт с зеленым луком», «Калифорния темпура», «Сан-Франциско», «Норвегия», 798 рублей.
Фото: Flyfoods.ru
«Хэппи фэмили» (6 роллов, 48 шт.): «Крабосось», «Калифорния», «Сан-Франциско», «Сингапур», «Барселона», «Кани пармезан», 1218 рублей.
Фото: Flyfoods.ru

Специально к премьере новой части саги «Звездные войны» в кино доставка Flyfoods готовит новые роллы для поклонников — с 5 декабря красноярцы смогут заказать четыре новых ролла, названные в честь главных героев фильма — «Дарт Вейдер», «Магистр Йода», «Принцесса Лея» и «Чубакка». Также появится набор «Звездные войны», состоящий из этих роллов.

Заказать новинки и другие блюда доставки вкусно еды Flyfoods можно на сайте. За каждый заказ можно получать бонусные мили и использовать их для оплаты следующего заказа, а также пользоваться выгодными предложениями от службы доставки.

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