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Аспиранты КрасГМУ стали лауреатами конкурса молодых ученых в Москве
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Аспиранты КрасГМУ стали лауреатами конкурса молодых ученых в Москве

29 ноября 10:00
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Аспиранты Красноярского государственного медицинского университета стали лауреатами Международного конгресса «Физическая и реабилитационная медицина», который прошел в Москве 20 и 21 ноября.

Из 50 соискателей, которые приняли участие в конкурсе молодых ученых, первое место заняла аспирант кафедры нервных болезней КрасГМУ Екатерина Зубрицкая, второе место также у представительницы этой же кафедры — Ирины Швецовой. Подготовила обоих аспирантов доктор медицинских наук Елена Можейко.

Лауреаты Международного конгресса Екатерина Зубрицкая и Ирина Швецова
Источник: krasgmu.ru
Аспиранты на Международном конгрессе «Физическая и реабилитационная медицина»
Источник: krasgmu.ru

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Лауреаты Международного конгресса получили годовую подписку на журнал «Вестник восстановительной медицины». Победительница конкурса Екатерина Зубрицкая награждена сертификатом на участие в мировом конгрессе физической и реабилитационной медицины, который пройдет летом 2018 года в Париже.

В Красноярском медицинском университете отметили, что успех красноярских аспирантов не случаен. Научная школа неврологии и нейрореабилитации известна не только в России, но и за ее пределами.

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